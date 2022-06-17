انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة، بعد أن سجلت ارتفاعا أمس في ظل مخاوف على معروض الذهب الأسود وكذلك بعد بيانات أمريكية عن إنتاج النفط في الولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 05:45 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.28 بالمائة إلى 117.26 دولار للبرميل، وانخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.25 بالمائة إلى 119.51 دولار للبرميل.

وصعدت أمس عند التسوية، عقود الخام الأمريكي بنسبة 2 بالمائة إلى 117.58 دولار للبرميل، فيما ارتفعت عقود "برنت" بنسبة 1.1 بالمائة إلى 119.81 دولار للبرميل.

وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أن إنتاج الخام الأمريكي ارتفع بواقع 100 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي إلى 12 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى له منذ أفريل 2020.