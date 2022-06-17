أدانت محكمة الجنح بورڤلة تلميذين بالحبس لمدة سنة نافدة ودفع غرامة مالية قدرها 100.000 دج بعد متابعتهما بجنحتي نشر مواضيع امتحان النهائي للتعليم الثانوي وتسريب مواضيع أجوبة الامتحان ذاته.

وقال بيان لوكيل الجمهورية بمجلس قضاء ورڤلة، أنه بتاريخ 15 جوان 2022، وردت إلى فصيلة الأبحاث للدرك الوطني، إرسالية من رئيس المصلحة المركزية لمكافحة الإجرام السبيراني تتضمن قيام المدعو غ.ع بنشر موضوع امتحان الفرنسية بنفس التاريخ عبر حسابه على موقع امو.

وأضاف البيان ذاته، أنه وبتاريخ 16 جوان 2022 تم ضبط المدعو ب. ك. أ وهو بصدد الغش بواسطة جهاز بلوتوث خلال امتحان مادة العلوم الفيزيائية.

وذكر نفس البيان، "وبعد إخطارنا من طرف مصالح الضبطية القضائية بالوقائع، أمرنا بفتح تحقيقات ابتدائية وتقديم المتورطين فور الانتهاء من التحقيق الابتدائي".

وأكد بيان وكيل الجمهورية، أنه وبنفس التاريخ تم تقديم المشتبه فيهما أمام نيابة الجمهورية ومتابعتهم عن طريق إجراءات المثول الفوري أمام قاضي الجنح بتهمتي نشر مواضيع امتحان النهائي للتعليم الثانوي وتسريب مواضيع وأجوبة ذات الامتحان طبقا للمادة 253 مكرر 6 من قانون العقوبات.

وبعد المحاكمة -يضيف البيان - تمت إدانة المتهمين المذكورين بالجرم المنسوب إليهما وعقابهما بعام حبس نافذ و100.000دج غرامة نافذة لكل منهما مع الأمر بالإيداع في الجلسة.