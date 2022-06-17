أصدرت لجنة المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم، قرارها النهائي بشأن قضية نادي الشباب السعودي، ضد المدافع الدولي الجزائري، جمال بلعمري.

ولجأت إدارة الشباب إلى "الفيفا"، للمطالبة بتعويض مالي ضد بلعمري، على خلفية انتقاله إلى ليون الفرنسي، دون الحصول على وثائق رحيله من الفريق السعودي.

وألزمت لجنة المنازعات بـ "الفيفا"، بطل إفريقيا مع "الخضر" سنة 2019، بدفع تعويض مالي قدره 905 آلاف يورو لصالح الشباب، خلال مدة لا تتجاوز 45 يوما.

وأخطرت اللجنة، اللاعب الجزائري، بضرورة سداد التعويض، وإلا سيكون ممنوعا من اللعب لأي فريق لمدة 6 أشهر.

وانتقل جمال بلعمري إلى صفوف ليون في صيف 2020، في صفقة انتقال حر، وحمل ألوانه لمدة موسم واحد، قبل الانضمام لنادي قطر.