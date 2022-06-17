أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الجمعة، موافقتها على طلب تسليم مؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت وزارة الداخلية البريطانية إن وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، وافقت على طلب الحكومة الأمريكية تسليم أسانج، مبينة أنه على الوزيرة التوقيع على أمر تسليم إذا لم تكن هناك أسباب لحظر الأمر.. وذكرت أنه أمام أسانج 14 يوما لاستئناف القرار.

وكانت محكمة في لندن أصدرت في 20 أفريل الماضي أمرا بتسليم أسانج إلى الولايات المتحدة. إلا أن مجلس أوروبا لحقوق الإنسان، دعا بريطانيا إلى الامتناع عن تسليم أسانج، لأن ذلك "سيكون له تأثير مخيف على حرية وسائل الإعلام، ويمكن أن يعيق الصحافة في نهاية المطاف عن أداء مهمتها كمزود للمعلومات والرقابة العامة في المجتمعات الديمقراطية".