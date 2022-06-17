انتقدت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، بشدة قانون الاستثمار الجديد الذي صادق عليه مجلس الوزراء شهر ماي الفارط.

وخلال عرضها التقرير الافتتاحي لأشغال الدورة الأولى للمكتب السياسي لحزب العمال، اليوم الجمعة، ووصفت حنون القانون بـ "الاستدماري" الذي سيؤدي إلى تعميق النهب الخارجي والقضاء على الإنتاج الوطني.

كما جددت رئيسة حزب العمال هجومها على اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، مطالبة السلطات بالانسحاب من هذه الاتفاقية التي أدت إلى خسارة واستنزاف للخزينة العمومية وتأكدت مع الوقت عواقبه "التصحيرية" على الاقتصاد الوطني.

من جهة أخرى، حذرت نفس المتحدثة من مشروع إلغاء التحويلات الاجتماعية الذي قد يؤدي ـحسبها-إلى انفجار اجتماعي في ظل التدهور الكبير في القدرة الشرائية.

دوليا، اعتبرت حنون أن العالم يعيش مرحلة انهيار النظام الرأسمالي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، مضيفة أن الأزمة الاقتصادية التي يعرفها العالم ليست وليدة اليوم بل تعود إلى سنة 2008 وتفاقمت مع جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا.