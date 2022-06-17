أصدر والي ميلة، عبد الوهاب مولاي، أمس الخميس، قرارا يقضي بمنع تربية الكلاب الشرسة والمدربة بمختلف أنواعها وسلالاتها، ومنع المتاجرة بها والتجوال بها على مستوى كل تراب الولاية وهو القرار الذي حمل رقم 1433 والصادر في 16جوان 2022.

ويهدف القرار إلى محاربة ظاهرة التجوال بالكلاب والمتاجرة بها عبر أسواق مخصصة والتي أخذت في الانتشار بشكل ملفت للانتباه.

وقد تم تحديد أنواع الكلاب المعنية وهي ذات السلالات الأجنبية وكل الكلاب التي لها نفس المواصفات المورفولوجية والبيولوجية ونفس الخطورة.

القرار لقي استحسانا واسعا وسط المواطنين الذين اعتبروا القرار مناسبا وصائبا، بالنظر لانتشار الفوضى باصطحاب مراهقين لكلابهم وسط الشوارع وحتى في الأسواق وكل الفضاءات.