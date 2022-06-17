أوقفت مصالح أمن ولاية الجزائر، شخصين مشتبه فيهما، في قضايا سرقات لمنازل مغتربين بشارع الشهداء بالجزائر العاصمة، حسب ما أفاد به اليوم الجمعة بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

وأوضح المصدر، أن مصالح أمن ولاية الجزائر، ممثلة في الأمن الحضري السادس، شارع الشهداء، بأمن المقاطعة الإدارية سيدي امحمد، "أوقفت شخصين مشتبه فيهما محل عدة شكاوى في قضايا سرقات بالتسلق وسرقات بالكسر لبناية سكنية وكذا سرقة صليب من مادة النحاس من مقبرة مسيحية".

وكان المشتبه فيهما، حسب البيان، "يستهدفان البنايات التي يكون فيها أصحابها خارج التراب الوطني، حيث استهدفا مسكن أحد الضحايا واستحوذا على كمية من المجوهرات من المعدن الأصفر (الذهب) ومبلغ مالي معتبر من مختلف العملات الأجنبية وأربع (04) هواتف نقالة، كما استهدفا صليبا مصنوعا من النحاس كان مثبتا على أحد القبور المسيحية".

وعلى إثر هذه المعطيات -يضيف نفس المصدرـ "تم وضع خطة محكمة أفضت إلى الإيقاع بالمشتبه فيه الأول، حيث تبين أنه مسبوق قضائيا. ومع مواصلة التحريات، تم توقيف مشتبه فيه ثان يعد شريكا للأول في جميع الجرائم".

وبعد استكمال الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهما أمام الجهات النيابية المختصة إقليميا، يضيف بيان المديرية العامة لأمن الوطني