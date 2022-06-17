عقدت لجنة الانتخابات، المنبثقة عن الجمعية العامة العادية للاتحادية الجزائرية لكرة القدم التي انعقدت أمس الخميس، أول اجتماع لها في مقر "الفاف" بدالي إبراهيم في الجزائر العاصمة.

وحسب ما جاء في بيان نشر على الموقع الإلكتروني للاتحادية فإن ذات اللجنة قررت تحديد معايير الأهلية لمنصب رئيس "الفاف" ومنصب عضو المكتب الفيدرالي.

واشترطت لجنة الانتخابات أن يكون المترشح عضوا في الجمعية العامة، جزائري الجنسية وألا يقل عمره عن 30 عامًا، إضافة إلى التمتع بحقوقه المدنية.

كما يجب على المترشح ألا يكون قد تعرض إلى عقوبة رياضية جسيمة على النحو المنصوص عليه في قوانين ولوائح الاتحادية أو أي إجراء تأديبي تم إصداره وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها.

وأضاف البيان أنه يشترط على المترشح عدم كونه محل حكم يسيء للسمعة، وأن يكون محترما لمساهماته بالنسبة لـ "الفاف"، إضافة إلى امتلاكه مستوى تكويني سواء عن طريق الشهادة الجامعية أو من خلال ممارسة وظيفة ذات مسؤولية داخل القطاع العام أو الخاص.

كما يشترط في المترشح ممارسة مسؤوليات في مؤسسات أو اتحادات رياضية لكرة القدم لمدة خمس سنوات متتالية على الأقل.

وحسب بيان "الفاف" فإنه ينبغي على المترشح أن يتعهد بالامتثال لقوانين ولوائح الاتحاد وأن يكون مقيما في الجزائر بشكل دائم.

وسيتم إقصاء ملفات الأعضاء المنتخبين الذين استقالوا من مناصبهم في الهياكل والهيئات الوطنية لكرة القدم دون أسباب وجيهة (باستثناء المرض أو التعيين في الخارج أو المناصب الانتخابية أو السياسية)، إضافة إلى أعضاء "الفاف" الذين لم يحضروا ثلاثة اجتماعات عامة عادية تسبق الجمعية العامة الانتخابية دون مبرر.

وحددت لجنة الانتخابات الفترة الممتدة من يوم 17 جوان 2022 إلى يوم 26 جوان 2022 (الساعة الثامنة مساء) لإيداع ملفات الترشح، ليتم في اليوم الموالي (27 جوان) دراسة الملفات والإعلان عن القائمة الأولية للمترشحين.

ووفق نفس المصدر، سيخصص يومي 28 و29 جوان لإيداع الطعون ويوم 30 جوان لدراسة هذه الأخيرة.

وسيتم الكشف عن القائمة النهائية للمترشحين يوم 30 جوان على الساعة الحادية عشر مساء، فيما تم تحديد تاريخ 7 جويلية المقبل لعقد الجمعية العامة الانتخابية.