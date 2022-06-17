بات اللاعب الدولي الجزائري ياسين براهيمي، من بين أبرز الأسماء المرشحة بقوة للانتقال إلى صفوف نادي الغرافة القطري خلال الانتقالات الصيفية الحالية وفقا لما جاء في تقرير نشره الموقع المتخصص "استاد الدوحة".

وكان عقد ياسين براهيمي قد انتهى مع الريان مع نهاية الموسم الحالي بعد ثلاثة مواسم قضاها في صفوفه قادما له من ناديه السابق بورتو البرتغالي.

وبعد انتهاء عقده مع الريان، أصبح براهيمي محط اهتمام العديد من الأندية القطرية والسعودية، لكن تقارير أشارت إلى اقتراب اللاعب من الانضمام إلى نادي الغرافة القطري.

وكان براهيمي شارك مع الريان في منافسات رابطة أبطال آسيا وساهم في تأهل الفريق إلى الدور ثمن النهائي وذلك لأول مرة في تاريخ الفريق بعد أن احتل المركز الثاني في مجموعته خلف الهلال السعودي، المتصدر.