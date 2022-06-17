أشرف، صباح اليوم، وزير السياحة ياسين بن حمادي على مراسم انطلاق موسم الاصطياف 2022 بحضور الأمين العام لوزارة الداخلية والسلطات المحلية لولاية مستغانم.

وقال الوزير في كلمة بالمناسبة "يجب أن يكون هذا الموسم انطلاقة جديدة حقيقية وجادة نحدد من خلالها نقاط ضعفنا فنعالجها ونقاط قوتنا فنثمنها، ونتفادى فيها سلبيات السياسات السابقة ونتطلع من خلالها لتحقيق أحسن تصور لهذا الحدث السياحي.

وأضاف "نحن على أبواب تصور يليق بمكانة وصورة الجزائر الحقيقيتين، " الجزائر الجديدة "، ولعلي من هذا المقام بالذات أتوجه بصفة خاصة للمتعاملين الاقتصاديين والمستثمرين وكل الفاعلين في الحقل السياحي و في مجال الصناعات التقليدية لأقول لكم، على قدر ما نحن في الاستماع إلى انشغالاتكم ومرافقتكم في كل ما تطلبونه وتأملون منا مساعدتكم، فإن للمواطن وللعائلة الجزائرية كامل الحق في مطالبتكم بالمرافق السياحية التي تستجيب لتطلعاته وتلبي رغباته وفي الخدمة الراقية والمناسبة التي تراعي ظروفه سواء كانت العائلية أو المالية، فالمسألة اليوم بعيدة كل البعد عن الربح المادي، بقدر ما هي قضية ربح ثقة المواطن في مقدرات بلده السياحية، ومعركة ربح ثقة المواطن الجزائري.