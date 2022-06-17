أطلقت وزارة السياحة والصناعة التقليدية 58 موقعا إلكترونيا لفائدة مديريات السياحة والصناعة التقليدية لـ 58 ولاية.

وجاء في بيان لوزارة السياحة عبر صفحتها الرسمية في "فايسبوك" أنه في إطار تنفيذ عملية رقمنة القطاع، في شقها المتعلق بالاتصال الإلكتروني لتوفير محتوى حول قطاع السياحة والصناعة التقليدية، تم استكمال 58 موقعا إلكترونيا باللغات الثلاث العربية، الإنجليزية والفرنسية لفائدة مديريات السياحة.

وستمكن هذه المواقع الإلكترونية من إبراز وتثمين المقومات السياحية والصناعة التقليدية وآليات الاستثمار حسب خصوصية كل ولاية، وكذا المساهمة في الترويج وترقية الوجهة المحلية من خلال توفير وتسهيل وصول المعلومة لصالح المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين والمهنيين.