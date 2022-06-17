تنظم الطبعة الـ 42 لمهرجان تيمقاد الدولي في الأسبوع الأخير من شهر جويلية المقبل، حسب ما كشف عنه والي باتنة توفيق مزهود، ليلة الخميس إلى الجمعة.

وأكد ذات المسؤول في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، على هامش إشرافه على انطلاق فعاليات الأيام الوطنية للفنان المؤدي في طبعتها الأولى بدار الثقافة محمد العيد آل خليفة، أن هذه التظاهرة الثقافية العريقة ستحظى بكل الدعم محليا بما في ذلك الولاية.

وأوضح بأن محافظة المهرجان الدولي ساهرة على أن تكون هذه الطبعة مميزة مما سيعطي نفسا جديدا للتظاهرة التي أخذت شهرتها من الموقع الأثري تاموقادي.

وأضاف توفيق مزهود أنه سبق وأن منحت الولاية مبلغا ماليا يقدر بحوالي 110 ملايين دج للمجلس الشعبي البلدي لتيمقاد من أجل إعادة تهيئة وتزيين المدخل الرئيسي للمدينة التي يتواجد بها موقع تيمقاد الأثري العريق ذي الشهرة العالمية.

وكان مهرجان تيمقاد الدولي الذي يعد من أكبر التظاهرات الثقافية على المستوى الوطني وليس بباتنة والمناطق المجاورة لها فقط قد غابت سهراته لموسمين متتاليين بسبب جائحة كورونا حيث نظمت طبعته الـ 41 في صائفة .2019 .

وتعلق الآمال محليا على هذه التظاهرة العريقة التي يعود تاريخ تنظيمها إلى أواخر ستينيات القرن الماضي وبمشاركة نجوم لامعة في سماء الفن والطرب من مختلف أنحاء العالم للمساهمة في الترويج للوجهة السياحية لباتنة التي تزخر بمواقعها الأثرية والطبيعية والتاريخية وكذا بموروث ثقافي من العادات والتقاليد مما يجعلها مميزة وتثير فضول السائح سواء من داخل أو خارج الوطن.