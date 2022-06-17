دعا وزير الصناعة الصيدلانية، جمال لطفي بن باحمد، إدارة الشركة الدنماركية "نوفو نورديسك" إلى احترام التزاماتها المتعلقة بتزويد سوق الأنسولين بصفة مستمرة، وفقا لبرامج الاستيراد الصادرة ووفق رزنامة التسليم المحددة، حسب ما افاد به بيان للوزارة.

وجاءت هذه الدعوة خلال استقبال بن باحمد، أمس الخميس، سفيرة مملكة الدنمارك بالجزائر، فانيسا فيجا ساينز مرفوقة بكل من السيدين أندريه بوبكوفسكي، ولاوس بو سميدت، على التوالي، النائب الأول للرئيس ونائب رئيس الشركة لمنطقة جنوب وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في نوفو نورديسك، بحضور ممثلين عن إدارة الشركة بالجزائر والرئيسة المديرة العامة لمجمع صيدال إلى جانب إطارات الوزارة.

وبهذه المناسبة، دعا الوزير إدارة نوفو نورديسك إلى "احترام التزاماتها المتعلقة بتزويد سوق الأنسولين بصفة مستمرة، وفقا لبرامج الاستيراد الصادرة ووفق رزنامة التسليم المحددة وكذا تقليص الآجال فيما يتعلق بإنشاء منصة إنتاج وتصدير الأنسولين، بعد توقيع المشروع المشترك".

وخلال هذا اللقاء، يضيف البيان، رحب كبار المسؤولين المسيرين لشركة نوفو نورديسك بالسياسة الصيدلانية الجديدة المعتمدة في الجزائر وعرضوا "انخراطهم الكامل بالاستجابة للطلبات المعبر عنها من قبل الجزائر".

وفي هذا السياق، أكد مجمع صيدال أن اجتماع اللجنة التوجيهية للمشروع المشترك قامت برفع التحفظات الرئيسية، لاسيما على توزيع الأسهم وتقييم المساهمات، كما أشار البيان إلى إنه عند انتهاء تقييم الخبرات، يقوم الطرفان، أي صيدال ونوفو نورديسك بتقديم مشروع مشترك نهائي لوزارة الصناعة الصيدلانية، خلال الأسابيع المقبلة، من أجل الاعتماد.