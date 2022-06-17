توفي، اليوم الجمعة، الوزير السابق سيد أحمد فروخي عن عمر ناهز 55 سنة بمستشفى رويبة شرق العاصمة، بعد إصابته بوعكة صحية.

وشغل الوزير الراحل حقيبة الصيد البحري ثم الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري من عام 2012 إلى عام 2015 ومن عام 2015 إلى جوان 2016 على التوالي.

كما انتخب فروخي نائبا في المجلس الشعبي الوطني بعدما تصدر قائمة حزب جبهة التحرير الوطني في العاصمة خلال تشريعيات 2017، قبل أن يستقيل من "الأفلان" عند اندلاع الحراك الشعبي سنة 2019.

وكان آخر منصب وزاري للفقيد هو تعيينه وزيرا للصيد البحري في حكومة جراد الأولى سنة 2020.