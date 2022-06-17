استكمالا للاستعدادات الخاصة بموسم الاصطياف، وتنفيذا للمخطط الازرق شهدت مسابح ولاية المدية السبع اليوم فتح أبوابها لاستقبال مرتاديها من مختلف البلديات.

ويتعلق الأمر بمسابح مدن المدية، البرواقية ،قصر البخاري أولاد عنتر، العمارية وتابلاط، وهذا بإشراف من السلطات المحلية للدوائر و مدير الشباب والرياضة، حيث تم الوقوف الميداني على نجاعة المخطط الأزرق الذي يستهدف ازيد من 39 الف مستفيد فيما من المقرر استفادة ازيد من 7200 طفل من ابناء مناطق الظل على وجه الخصوص سيستفيدون من برمجة رحلات سياحية لشواطيء تيبازة وبومرداس.

وقد اكد الوالي على اتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة بإنجاح المخطط الأزرق من خلال التفعيل الميداني للبرنامج الخاص بموسم الاصطياف مع استهداف اطفال المناطق النائية،وهي الاستراتيجية المتبناة ضمن مخطط محاربة ظاهرة السباحة في المجمعات المائية.