توفي، أمس الخميس، مصطافان غرقا بشاطئي " تيشي" و"لوطا" بسوق الاثنين الواقعة على الساحل الشرقي لمدينة بجاية، ليرتفع عدد الوفيات في البحر منذ بداية شهر جوان إلى 10 أشخاص، حسبما علم اليوم الجمعة لدى مصالح الحماية المدنية بالولاية.

و انتشلت عناصر الحماية المدنية جثتي الضحيتين في نفس اليوم، بحيث جرفت الأمواج بـ"تيشي" جثة الضحية الأولى (19 سنة) التي تنحدر من ولاية خنشلة في حين لم يتم تحديد هوية و سن جثة الضحية الثانية التي غرقت بشاطئ لوطا (20 كلم شرق عاصمة الولاية) إلى حد الساعة.

هذا و يشهد البحر في الشواطئ، منذ يوم الجمعة الماضي، حالة من الهيجان، بحيث تم إنقاذ عدد كبير من المصطافين في آخر لحظة، وذلك في ظل غياب أجهزة المراقبة التي تم تنصيبها اليوم الجمعة، تزامنا مع الإطلاق الرسمي لموسم الاصطياف.