L'ancien ministre, Sid-Ahmed Ferroukhi, est décédé vendredi à l'âge de 55 ans.

Le dernier poste occupé par le défunt était celui de ministre de la Pêche et des Ressources halieutiques dans le gouvernement de l'ex-Premier ministre Abdelaziz Djerad en 2020.

Natif de Rouiba (Alger), il a occupé plusieurs postes de responsabilité, notamment, secrétaire général de l'Agence spatiale algérienne, et celui de ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche.