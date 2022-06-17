قدم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تعازيه الخالصة لعائلة الوزير الأسبق، سيد أحمد فروخي، الذي وافته المنية، اليوم الجمعة عن عمر ناهز الـ55 سنة.

وأمام هذا المصاب الجلل تقدم رئيس الجمهورية ب"تعازيه الخالصة إلى عائلة الراحل، راجيا من المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة وأن يلهم أهله و ذويه جميل الصبر والسلوان".

يذكر أن آخر منصب تقلده الفقيد هو وزير الصيد البحري والموارد الصيدية في حكومة الوزير الأول السابق، عبد العزيز جراد سنة 2020.

كما تولى المرحوم،المولود بالرويبة بولاية الجزائر، عدة مناصب ومسؤوليات طيلة مساره المهني، حيث كان أمينا عاما لوكالة الفضاء الجزائرية، وشغل أيضا منصب وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري.