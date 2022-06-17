شارك وزير الصناعة، أحمد زغدار،على هامش "منتدى سان بطر سبورغ الاقتصادي 2022"، في حوار الأعمال بين روسيا و افريقيا، حيث رافعت الجزائر من أجل مسعى الاندماج القاري الافريقي، حسب ما افاد به اليوم الجمعة بيان للوزارة.

وأوضح البيان ان زغدار شارك في هذا الحوار بمعية الوزير الأول لجمهورية افريقيا الوسطى ووزراء من مصر ومالي وزيمبابوي وممثل عن المجموعة الاقتصادية لوسط افريقيا "CECA "ومجموعة من ممثلي مؤسسات مالية واقتصادية روسية هامة من بينها نائب رئيس شركة غازبروم-بنك الى جانب حضور سفير الجزائر بموسكو، اسماعيل بن عمارة ومساعديه.

و اضاف نفس المصدر بان ممثل وزارة الخارجية الروسية، الذي القى كلمة بالنيابة عن وزير الخارجية الروسي سيرغاي لافروف، اشرف على أشغال هذا الحوار.

وخلال هذا اللقاء تطرق المشاركون إلى "اهم التحديات التي تواجه التنمية في أفريقيا لاسيما على ضوء التطورات التي يمر بها العالم من الناحية الجيوسياسية في نظام عالمي متغير" .

ولدى تناوله الكلمة، ذكر زغدار بدور الجزائر "التاريخي والايجابي في القارة الأفريقية وسعيها الدؤوب للحفاظ على المصالح الحيوية للقارة الافريقية".

كما قدم الوزير للمشاركين عرضا حول التطور الذي تعرفه المنظومة القانونية للاستثمار التي بادرت بها الحكومة الجزائرية بحرص ومتابعة مستمرة من طرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون .

و خلص المشاركون في هذا الحوار إلى "ضرورة تكاثف الجهود من أجل جعل القارة الأفريقية كيانا اقتصاديا قويا مندمجا وليس اقتصادا هشا لا يصمد أمام التقلبات التي تنجم عن التجاذبات والصراعات السياسية".

وعلى هامش أشغال المنتدى، التقى وزير الصناعة، اليوم الجمعة، وفدا من رجال الأعمال والمستثمرين الروس الراغبين بالاستثمار في الجزائر, وذلك بحضور سفير الجزائر بموسكو.

و بعد التذكير بوجود إطار قانوني للتعاون بين البلدين في مجال الصناعة، قدم زغدار نبذة عن القانون الجديد المنظم لاستثمار, مؤكدا على "المزايا العديدة التي يمنحها وكذا الضمانات والاستقرار الذي يوفره للمستثمرين من بينها الشباك الوحيد في صيغته الجديدة وكذا العقار الصناعي"، حسب البيان.

وقد سمح اللقاء، للمستثمرين الروس بالتعبير عن "اهتمامهم بالجزائر كوجهة استثمارية واعدة لما تتمتع به من إمكانيات ومؤهلات وكفاءات مهنية".

وتوصل الطرفان إلى تحديد المجالات التي يمكن مباشرة العمل فيها على المدى القريب مثل الالكترونيات والأمن المعلوماتي والعمل اللوجيستيكي والاستشارة القانونية والاتصالات وغيرها .

كما عبر المشاركون في اللقاء عن استعدادهم لبعث مشاريع "شراكة مجدية ومربحة" للطرفين تضمن تحويل التكنولوجيا وتوفير العمالة.

الى جانب هذا، أجرى وزير الصناعة اليوم الجمعة مقابلة مع نائب وزير الصناعة البيلاروسي, ديميتري خاريتونشيك, تناول خلالها بالتقييم التعاون الاقتصادي بين البلدين.

و كان هذا اللقاء، الذي حضره سفير الجزائر بموسكو و مساعديه، فرصة لزغدار لاطلاع الجانب البيلاروسي على ما يعرفه الإطار القانوني للاستثمار من "تطور نوعي بفضل التوجيهات السامية لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون.

و اتفق الطرفان على "ضرورة التعجيل في حصر مجالات الشراكة التي يمكن الشروع في تجسيدها على المدى القريب،

كما اتفقا على تكثيف اللقاءات بين المتعاملين الاقتصادين من أجل ابرام شراكات مجدية للطرفين تضمن رفع حجم المبادلات بين البلدين مما يسمح للمنتجات الجزائرية من ولوج الأسواق البيلاروسية.