تقدم الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، بتعازيه الخالصة لأسرة الوزير الأسبق، سيد أحمد فروخي, الذي وافته المنية اليوم الجمعة عن عمر ناهز الـ55 سنة.

وكتب الوزير الأول على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "ببالغ الحزن وعميق التأثر، تلقيت نبأ انتقال الأخ والوزير الأسبق سيد أحمد فروخي إلى الرفيق الأعلى. وبهذه المناسبة الأليمة، أعرب لأسرته الكريمة عن أحر التعازي

والمواساة، متضرعا إلى الله تعالى، في هذا اليوم المبارك، أن يتقبله بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته ويهب ذويه صبرا جميل، إنا لله وإنا إليه راجعون".

يذكر أن آخر منصب تقلده الفقيد هو وزير الصيد البحري والموارد الصيدية في حكومة الوزير الأول السابق، عبد العزيز جراد سنة 2020.