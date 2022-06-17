تم إلغاء ثلاث رحلات جوية من مطار ليون بفرنسا، حسبما أعلنت اليوم الخطوط الجوية الجزائرية. ويتعلق الأمر بالرحلات المبرمجة غدا 18 جوان، حيث تقرر إلغاؤها بسبب إضراب عمال المطار في ليون سانت اكسوبيري.

كما تقرر أيضا نقل الركاب على النحو التالي:

الجزائر ليون الجزائر

– رحلة رقم AH1036 الجزائر العاصمة ليون من 6/18/22 الساعة 10:30 صباحًا إلى 19/06/22 الساعة 4:40 مساءً ؛

– رحلة رقم AH1037 ليون الجزائر العاصمة من 18/06/22 الساعة 1.35 مساءً إلى 19/06/22 الساعة 9 مساءً ؛

هران ليون وهران

– رحلة الطيران رقم AH1080 وهران ليون من 18/06/22 الساعة 10:40 صباحًا إلى 19/06/22 الساعة 11:50 صباحًا ؛

– رحلة AH1081 ليون وهران من 06/18/22 الساعة 2:55 مساءً إلى 06/19/22 الساعة 09:45 صباحًا ؛

قسطنطين ليون قسطنطين

– رحلة AH1460 القارة ليون من 6/18/22 الساعة 12:30 مساءً إلى 19/06/22 الساعة 6:00 صباحًا

– رحلة AH1461 ليون قسطنطين من 6/18/22 الساعة 4:30 مساءً إلى الساعة 3:35 مساءً

و اضافت الجوية الجزائرية في بيانها أنه تم تأجيل الرحلة رقم AH1037 ليون الجزائر بتاريخ 22/2/19 المقررة في الساعة 1:35 مساءً إلى الساعة 9:00 مساءً.