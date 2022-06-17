سخرت مديرية الحماية المدنية لولاية تيبازة خلال موسم الاصطياف لهذا العام ،ولأول مرة، حارسات شواطئ للسهر على حراسة المصطافين بالشواطئ المسموحة للسباحة وانقاذ الغريقات.

وشهد موسم الاصطياف لهذه السنة إدخال العنصر النسوي في حراسة الشواطئ بهدف السهر على حماية وإنقاذ الغريقات ،وهو ما تم عرضه اليوم أمام والي تيبازة أبو بكر الصديق بوستة خلال إشرافه على افتتاح موسم الاصطياف بشنوة.

كما أشرف، اليوم الجمعة، والي تيبازة على مراسيم الافتتاح الرسمي لموسم الاصطياف على مستوى شاطئ شنوة بعاصمة ولاية تيبازة.

وشهد الافتتاح تنظيم معرض ومناورات تطبيقية في البحر لإبراز دور و مهام الحماية المدنية في حراسة الشواطئ و حماية المصطافين.