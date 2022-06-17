هلك, مساء اليوم الجمعة, شابان غرقا بشاطئ وادي الزهور بالميلية (جيجل) فيما تم إنقاذ أربعة آخرين و ذلك في أول يوم من افتتاح موسم الاصطياف 2022, حسب ما علمته وكالة الأنباء الجزائرية من مصالح الحماية المدنية.

واستنادا لذات المصدر فقد تدخل حراس شاطئ وادي الزهور بالميلية في الجهة غير المحروسة في حدود السابعة ليلا بعد تلقيهم لبلاغ من طرف مصطافين مفاده وجود بعض الشباب العالقين في البحر حيث تمكنوا من إنقاذ أربعة أشخاص "من موت محقق" في حين تم العثور على شابين متوفيين يبلغان من العمر 16 و 17 سنة وينحدران من بلدية الميلية.

وقد تم نقل جثتي الضحيتين إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الميلية مثلما جرى توضيحه.