نبهت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم السبت، إلى استمرار موجة الحر الشديدة التي تتراوح فيها درجات الحرارة بين 40 و45 درجة مئوية تحت الظل وإلى تساقط أمطار رعدية على عدة ولايات بغرب وجنوب البلاد.

وأفادت ذات المصالح في نشرية خاصة من المستوى الثاني لدرجة اليقظة باللون البرتقالي باستمرار موجة الحر الشديدة، هذا السبت، على ولايات مستغانم، وهران، عين تيموشنت، غليزان، الشلف، عين الدفلى ومعسكر.

كما توقعت بتساقط أمطار رعدية ستتراوح كميتها بين 15 و20 ملم، داية من ظهيرة اليوم إلى غاية الساعة التاسعة ليلا على ولايات عين ڤزام، تمنراست، برج باجي مختار، تلمسان وسيدي بلعباس.