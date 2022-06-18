أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين عن إطلاق خط بحري جديد يربط بين الجزائر ونابولي الإيطالية الجزائر.

وجاء في إعلان على الصفحة الرسمية للمؤسسة عبر موقعها في فايسبوك، "فتح خط بحري بين مدينتي نابولي والجزائر"، وهو الخط الذي من شأنه تسهيل تنقل الجالية الجزائرية المقيمة في إيطاليا والدول المجاورة لها. ويأتي الإعلان عن فتح هذا الخط البحري بعد أيام من زيارة رئيس الجمهورية إلى إيطاليا وزياته لمدينة نابولي.

وكان المدير التجاري للمؤسسة كريم بوزناد قد قال في تصريح للإذاعة الجزائرية بداية الشهر الجاري إن الشركة تتوقع نقل بين 250 ألف إلى 300 ألف مسافر في السنة، خاصة وأنها تملك حاليا أربعة سفن بحرية، بعد دعم الأسطول مؤخرا بباخرة "باجي مختار"، ما سمح بامتصاص عجز سابق يقدر بـ 1800 مسافر و600 سيارة.

وقال بخصوص موسم الاصطياف، إن الشركة فتحت عملية بيع التذاكر للمسافرين، وفق خارطة الطريق المحددة من قبل الوزارة الأولى، معتبرا إن هذا الاقبال المكثف على عملية شراء التذاكر"طبيعي" بالنظر إلى فترة الغلق التي دامت مدة سنتين بفعل التدابير المتخذة للوقاية من جائحة كوفيد-19، ورغبة معظم أفراد الجالية في زيارة ذويهم.