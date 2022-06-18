أصيب خمسة أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور وقع صبيحة اليوم السبت بالطريق الوطني رقم 19 عند مفترق طرق عنصر النحاس ببلدية سيدي عكاشة بولاية الشلف.

وأفادت خلية الإعلام والاتصال للمديرية المحلية للحماية المدنية في منشور، إن الحادث المرور الناجم عن اصطدام تسلسلي بين سيارة سياحية وشاحنتين صغيرتين وقع في الساعة السابعة من صباح هذا السبت وخمسا وعشرين دقيقة، مخلفا إصابة خمسة أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة اثنان منهم لهما إصابات خطيرة على مستوى الرأس وثلاثة لهم آلام وكسور في مختلف أنحاء الجسم.

وقد تم إسعافهم من قبل نجدة الحماية المدنية الممثلة في وحدة سيدي عكاشة بدعم من نظيرتها أبو الحسن وإجلاؤهم على جناح السرعة إلى مستشفى تنس مع تسجيل خسائر مادية معتبرة للمركبات.

ودعت الحماية المدنية مستعملي الطريق إلى توخي الحيطة والحذر مع بداية موسم الاصطياف حيث يعد موقع الحادث المروري نقطة سوداء في الطريق الوطني رقم 19 والذي يشهد كثافة مرورية معتبرة بسبب تنقل العائلات للاستجمام بشواطئ الولاية.