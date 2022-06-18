كشفت وسائل إعلام إيطالية وإنجليزية، مختلفة أن نادي مانشستر يونايتد يريد التعاقد مع الدولي الجزائري وبطل الدوري الإيطالي، إسماعيل بن ناصر نجم آسي ميلان.

وأوضحت صحيفة" كالتشيو ميلان"، أن هناك شائعات متداولة بخصوص توقف المفاوضات بين " إسما" وإدارة الروسونيري، خاصة وأن الطرفين كانا قد اتفقا منذ شهرين على كل تفاصيل تجديد العقد.

موقع " بيانتا ميلان"، أردف إن الفريق "اللومباردي"، سيستأنف المفاوضات مجددا مع بن ناصر، وسيرتفع الراتب السنوي الصافي الذي سيتحصل عليه إلى ملايين يورو، نافية بذلك كل ما قيل حول تعطل الصفقة بسبب تغيير الملاّك الجدد.