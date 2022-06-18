بعث نادي اتحاد الجزائر برسالة إلى جمهور فريقه، وجاء عبر الصفحة الرسمية لفريق سوسطارة على الفايسبوك:" للأسف نهاية الموسم كانت بهذه الصورة الحزينة بعد فقدان أخينا بلال بن حمودة، لا يسعنا إلا أن نقول إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرنا في مصيبتنا".

"،، شكرا لأنصارنا الأعزاء على مساندتهم لنا طيلة الموسم خاصة في الأوقات الصعبة، سنعود بقوة الموسم المقبل إن شاء الله".

يذكر أن فريق اتحاد الجزائر، ضمن مشاركة قارية الموسم القادم، وسيشارك في منافسة كأس " الكاف" بعدما أنهى الموسم في المركز الرابع برصيد 57 نقطة.