سجلت مصالح المديرية المحلية للحماية المدنية لولاية سكيكدة 68 تدخلا خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة تخص حوادث المرور والإجلاء الصحي وإنقاذ غرقى البحر وإطفاء حرائق.

وأفادت خلية الإعلام والاتصال اليوم السبت في حصيلة لها إن وحداتها تدخلت من أجل خمسة حوادث مرور وقعت بإقليم الولاية خلفت 16 مصابا بجروح متفاوتة الخطورة وحالات صدمة. كما قامت نفس الوحدات بإجلاء وإسعاف 33 مصابا إلى المراكز الاستشفائية وحالتي وفاة إحداهما تعرض صاحبها لأزمة قلبية بشاطئ وادي بيبي والأخرى بالشنق ببلدية حمادي كرومة إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى سكيكدة.

وحسب ذلك الحصيلة فإن مصالح الحماية المدنية سجلت في اليوم الأول من افتتاح موسم الاصطياف 80 تدخلا على مستوى 30 شاطئا محروسا ومسموحا للسباحة من أصل 73 شاطئا يعدهم إقليم الولاية.

وفي هذا السياق أشار المصدر ذاته إلى إنه رغم إن الراية كانت خضراء فإن حراس الحماية المدنية تدخلوا للإنقاذ 39 شخصا تعرضوا لغرق حقيقي تم إسعاف 22 منهم على مستوى مختلف مراكز الحماية المدنية على مستوى الشواطئ، فيما حول 19 مصابا إلى المراكز الاستشفائية.

أما في مجال مكافحة الحرائق وإطفائها فقد سجلت ذات المصالح 14 حريقا تتمثل في الحصائد والمحصول الزراعي والأعشاب اليابسة، بالإضافة إلى انجاز 32 عملية مختلفة من بينها تعرف واستطلاع لطائرة الإطفاء الروسية لولاية سكيكدة ومحيطها وتسخير تشكيل أمني تحسبا لاندلاع حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية على مستوى إقليم الولاية.