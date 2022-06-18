ذكرت تقارير إعلامية أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يفكر في سحب استضافة "كان" نسخة 2025 من غينيا.

ويأتي ذلك بسبب تأخر تحضيرات غينيا في الاستعداد للكان، وبطء العمل في بناء الملاعب الرياضية.

وزار وفد الكاف، غينيا، الأسبوع المنصرم، وأكد أن الدولة لا تزال بطيئة في الاستعداد للبطولة القارية، رغم مرور 5 سنوات على منحها حق الاستضافة. ومن المرتقب أن يجتمع المكتب التنفيذي للكاف، خلال الأيام المقبلة، لدراسة تقرير وفد الكاف. وعلى الأرجح سيتم سحب الاستضافة من غينيا، أو دخول دولة مجاورة في تنظيم مشترك مع غينيا.

يذكر أن السنغال انفصلت عن الشراكة مع موريتانيا بشأن استضافة الكان نسخة 2027، مما يفتح الطريق أمام موريتانيا لاستضافة نسخة 2025.