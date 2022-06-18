أشرف وزير النقل عبد الله منجي، اليوم السبت، على تنصيب المدير العام للمؤسسة الوطنية لتسيير مصالح المطار الدولي هواري بومدين، محمد العايش أقاسم.

وأكد الوزير أن هذا التعيين يأتي في إطار تجديد الإطارات المسيرة لبعض المؤسسات الهامة في قطاع النقل.

وأضاف منجي إن محمد العايش أقاسم يعتبر من الإطارات التي تمتلك خبرة كبيرة في قطاع النقل، مؤكدا أن المهمة المستعجلة الموكلة للمدير العام الجديد هي توفير الأمن في داخل ومحيط المطار عن طريق وضع جهاز يسمح بالتعامل مع المسائل الأمنية.

ويخلف آقاسم في المنصب، طاهر علاش الذي تم إنهاء مهامه في 31 ماي الماضي ومن المنتظر أن يمثل أمام القضاء قريبا بتهم فساد.

وكان وزير النقل قد أشرف قبل ذلك على تنصيب الرئيس المدير العام الجديد لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، ياسين بن سليمان.