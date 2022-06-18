أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، اليوم السبت، بالجزائر العاصمة، ضرورة مراجعة آليات الدعم ليستفيد منه مستحقوه، مبرزا في ذات الوقت أن "حساسية" هذا الملف تقتضي توفر مجموعة من الشروط لتبلغ مبتغاها وتحقق أهدافها.

وقال بوغالي خلال يوم برلماني، للمجموعة البرلمانية لحزب جبهة المستقبل، بمقر المجلس الشعبي الوطني، تحت عنوان "مرافقة البرلمان لسياسة إصلاح الدعم الاجتماعي" و"من الدعم المعمم نحو الدعم المكيف"، بحضور وزيري التجارة وترقية الاستثمار والانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة إلى جانب ممثل للوزير الأول. "لا بد من الإشارة إلى أن نمط الدعم المعمم أصبح من الضرورة بما كان أن يستجيب لمجموعة من المقاييس والمعايير الموضوعية توخيا للعدالة في التوزيع، وضمانا للانسجام الاجتماعي الذي يقتضي مراجعة آليات هذا الدعم ليستفيد منه مستحقوه، لأن الأصل في الدعم هو أن يحدث توازنا اجتماعيا ويقلص دائرة الفوارق بين أفراد المجتمع".

وأوضح بهذا الخصوص، أن هذه الآليات تتمثل في تلك التي "تعزز بالفعل الطابع الاجتماعي للدولة"، مبرزا في ذات الوقت "أن حساسية هذا الملف تقتضي توفر مجموعة من الشروط لتبلغ مبتغاها وتحقق أهدافها". ومن أهم هذه الشروط، حسبه، ما يتعلق برقمنة العناصر المحددة لدخل الأسر وإعداد وضبط البطاقية الوطنية، لتكون العملية في "كنف الشفافية والمكاشفة".

وعن مرافقة البرلمان لهذا المسعى، قال بوغالي "نحن نتقاسم النظرة مع الحكومة وكل الفاعلين في المجتمع المدني والأحزاب والنقابات والمنظمات، وكلنا نتفق على أن الدعم ينبغي أن يوجه لمستحقيه، إذ ليس من باب العدل أن يعطى للمستحق وغير المستحق، وإنما النقاش ينصب حول الكيفية التي نضمن بها تطبيق ذلك".