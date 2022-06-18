أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر "سيال"، اليوم السبت، عن انقطاع التزود بالمياه الشروب على مستوى بلديات بالعاصمة الجزائر.

وأوضحت الشركة في بيان لها، أنه عقب وقوع عطب على شبكة المياه الشروب، على مستوى شارع ديدوش مراد في بلدية الجزائر الوسطى ستقوم الشركة، بداية من الساعة من منتصف النهار إلى غاية منتصف الليل، بأشغال إصلاح قناة رئيسية لتوزيع المياه.

وأضاف البيان، إن عملية الإصلاح ستتسبب في توقف عملية التزويد بالمياه الشروب على مستوى أحياء البلديات التالية: بلدية سيدي امحمد جزئيا: حي غرمول، حي برناف، شارع العربي زكال، حي محي الدين، شارع ديدوش مراد وشارع الشهداء.

بلدية الجزائر الوسطى جزئيا: شارع كريم بلقاسم، حي ديبوسي، شارع محمد الخامس، والقلب المقدس (ساكري كور). هذا وتؤكد سيال لزبائنها القاطنين في الأحياء المعنية بأنّ عملية إعادة التزويد بالمياه الشروب ستستأنف تدريجيا بعد نهاية الأشغال.