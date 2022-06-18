أجرى، اليوم السبت، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مكالمة هاتفية مع رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون.

وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية إن المكالمة الهاتفية تطرقت إلى العلاقات الثنائية، مؤكدَّيْنِ عزمهما على تعميقها، خاصة مع تقارب وجهتَيْ نظر الرئيسين، وتوافقهما الكبير، على دفع هذه العلاقات إلى مستوى متميز، لا سيما بعد إعادة انتخاب الرئيس ماكرون، لعهدة جديدة.

وأضاف البيان إن الاتصال الهاتفي سمح باستعراض عدة ملفات، على رأسها ملفَّا الساحل والوضع في ليبيا، إضافة إلى قضايا إقليمية ودولية، ذات الاهتمام المشترك.