توفي سبعة أشخاص وأصيب 431 آخرون بجروح متفاوتة، في حوادث المرور، خلال الـ 48 ساعة الأخيرة، بعدة ولايات من الوطن، حسبما أفادت به اليوم السبت حصيلة لمصالح الحماية المدنية.

وأضاف نفس المصدر، إنه تم تسجيل خلال نفس الفترة، تسع حالات وفاة غرقا على مستوى شواطئ البحر بكل من ولايات: الجزائر ومستغانم وعين تموشنت وتلمسان وبومرداس وبجاية وجيجل وعنابة، حيث تم انتشال جميع الضحايا من طرف أعوان الحماية المدنية وتحويلهم إلى المراكز الصحية المحلية.

من جهة أخرى، تدخلت ذات الوحدات من أجل إطفاء 12 حريقا شب في الأدغال والأعشاب وحرائق محاصيل بكل من ولاية تيزي وزو وأم البواقي وسكيكدة وتيسمسيلت وميلة وتلمسان وتڤرت، حيث أدت هذه الحرائق إلى خسائر، قدرت بـ 14 هكتارا من القمح و6.5 هكتار شعير و844 شجرة مثمرة و588 حزمة تبن و19 نخلة.

كما تدخلت مصالح الحماية المدنية لولاية الجزائر من أجل التحويل إلى مستشفى مصطفى باشا شخصين، وهما رجل يبلغ من العمر 40 سنة وامرأة تبلغ من العمر 67 سنة، متوفين جراء استنشاقهم لغاز أحادي أوكسيد الكربون المنبعث من جهاز سخان المياه داخل منزلهم الكائن بحي 50 مسكنا، بلدية ودائرة زرالدة.