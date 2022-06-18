كشف اليوم تقرير فرنسي، عن أفضل خمس صفقات تمت خلال الموسم الماضي على مستوى دوري الدرجة الأولى الفرنسية لكرة القدم، وسوق الميركاتو يتوقع أن يكون ساخنا هذا الصيف.

وسلط موقع "le10sport "، الفرنسي الضوء على أبرز خمسة انتقالات تمت خلال العام الكروي المنقضي، في صورة وليام صاليب، ماتيو قندوزي، لافرو ماجر، آرنو كاليموندو وأخيرا الدولي الجزائري آنديه ديلور.

وأضاف المصدر ذاته، إنه بالرغم من نيس كان يضم في صفوفه أمين غويري وكاسبرغ في الهجوم إلا أن فريق " النسور" أراد تدعيم صفوفه بديلور قادما من مونبوليه أين نجح في إنهاء الموسم بـ 18 هدفا، وساهم في احتلال ناديه للمركز الخامس ما جعله يضمن مشاركة أوروبية.