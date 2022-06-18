أعلن اليوم السبت، نادي وفاق سطيف، فصله في مستقبل مدربه الصربي داركونوفيتش الذي تولى زمام أمور تدريب الفريق خلفا للمدرب المؤقت رضا بن دريس الذي أوكلت إليه إدارة الوفاق مهمة الإشراف على النادي عوضا عن التونسي نبيل الكوكي.

وجاء عبر الصفحة الرسمية للوفاق على الفايسبوك: "إدارة الوفاق تقرر عدم تجديد عقد المدرب الصربي داركو نوفيتش". وختم النسر الأسود، موسمه عشية أمس بفوز في لقاء متأخر على اتحاد الجزائر بثلاثة أهداف لواحد.

يذكر أن الاتحاد لعب بالفريق الرديف بعد الفاجعة التي ألمت به عقب وفاة لاعبه بلال بن حمودة.