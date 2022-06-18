خرج آلاف التونسيين المعارضين لخطة الرئيس قيس سعيد التي تقضي باستفتاء الشعب على تغيير الدستور، في مسيرة احتجاج في شوارع العاصمة تونس.

وسار الآلاف من ميدان باب سويقة إلى ساحة القصبة وهم يلوحون بالأعلام التونسية وينددون بما يرون أنه استيلاء الرئيس قيس سعيد على البلاد.

وقاد الاحتجاج الحزب الدستوري الحر المعارض.

وتولى سعيد السلطة التنفيذية منذ ما يقرب من عام. ويقول إن الإجراءات التي اتخذها ضرورية لمواجهة الأزمة الاقتصادية والسياسية في تونس.

لكن المعارضة تقول إن التغييرات في الدستور ستزيد من صلاحياته، وتعيد البلاد إلى حكم الرجل الواحد.