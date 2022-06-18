يشهد مركّب غرمول الرياضي بالجزائر العاصمة، أعمال تهيئة على مستوى بعض مرافقه حتى يكون متاحا للرياضيين وكذلك للزوّار.

وتتمثل الأشغال في إعادة تهيئة المسبح الكبير المتواجد على مستوى المركّب حيث من المنتظر أن يكون في الخدمة بداية من الأسبوع المقبل وهو نفس الأمر بالنسبة لميدان الكرة الحديدية.

كما سيكون لعشاق رياضة التسلق من مختلف الفئات العمرية، الفرصة لاستغلال جدار التسلق الموجود بغرمول بمساعدة مرافقين مختصين في هذه المنافسة، إذ يعتبر هذا الجدار الوحيد والمتواجد في الهواء الطلق.

للإشارة، فإن قاعة الندوات والفندق الذي عرف هو الآخر عملية تهيئة سيكونان تحت تصرف مختلف الاتحاد الرياضية بما أنه فرع من فروع وزارة الشباب والرياضة.