كشف عبد الرحمان حمزاوي رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، في كلمته الافتتاحية لندوة ولائية، عقدت صبيحة السبت بمقر المجلس الشعبي الولائي في ولاية تلمسان، إن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون سيشرف شهر أكتوبر القادم على جلسات وطنية للمجتمع المدني، وفق ما جاء في الاصلاحات الدستورية والبرنامج الذي جاء به الرئيس تبون، عقب ما عاشته الجزائر بعد الحراك الشعبي لسنة 2019.

رئيس الهيئة التابعة للرئاسة قال إن القيادة العليا للبلاد تراهن على المجتمع المدني بكل مكوناته للمضي قدما نحو تطور الجزائر والحفاظ على استقرارها، عكس ما ترمي إليه أطراف مغرضة لا تريد للجزائر الاستقرار والتقدم، وأمام المجتمع المدني مسؤولية كبيرة للتصدي لهذه الإشاعات المغرضة التي أصبحت علنية ورسمية من قبل بعض الجهات الإقليمية والدولية.

ودعا حمزاوي الحركة الجمعوية للمساهمة في إحياء الذكرى الستين لاسترجاع السيادة الوطنية، لترسيخ قيم الثورة والاستقلال وتثمين القرارات المتخذة من قبل رئاسة الجمهورية لتكريس البعد الاجتماعي للدولة الجزائرية من خلال ما تم إقراره من إجراءات وقرارات مثل منحة البطالة وإدماج أصحاب عقود ما قبل التشغيل، إلى غيرها من الإجراءات، داعيا الحركة الجمعوية إلى لعب دور الوسيط بين الشعب والمجتمع ومؤسسات الدولة في كل القطاعات في إطار الديمقراطية التشاركية، للمساهمة في التنمية الشاملة، مثمنا إسهامات الحركة الجمعوية في محاربة جائحة الكوفيد من خلال حملات التحسيس والتطوع، وشدد أيضا على الابتعاد عن النقد الهدام على مواقع التواصل الاجتماعي، دون تقديم المساهمات والبدائل الجادة، للعمل على أخلقة الحياة العامة، بعيدا عن الفساد الذي نخر مؤسسات الدولة، وبعيدا عن البيروقراطية التي تعطل مصالح المواطن ومؤسسات الدولة، فالأخلقة ليست إجراءات ردعية قانونية قال رئيس المرصد، بل هي سلوك وروح وتعاون بين كل مكونات الوطن لاستعادة ثقة المواطن في مؤسسات دولته.

حمزاوي حث الحركة الجمعوية على تطهير صفوفها من خلال جمعيات تقدم الإضافة للمجتمع ولا تكتفي بطلب الامتيازات والحقوق، من خلال مساهمات حقيقية تبتعد عن الممارسات السابقة والوجوه السابقة، لتكون هذه الجمعيات مؤهلة فعلا لتمثيل المواطن ومشاركته في تسيير الشأن العام، ندوة تلمسان اشتغل فيها المشاركون في ورشات متخصصة تهدف إلى ترقية الحركة الجمعوية وصياغة توصيات تحضيرا للجلسات الوطنية التي سيشرف عليها رئيس الجمهورية في الدخول الاجتماعي القادم.