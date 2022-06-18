انطلقت، اليوم، الطبعة الثانية لـ"آيام ستارتاب تيبازة"، بمشاركة ما يفوق 450 مشارك مبتكر وحامل مشاريع، في مجالات التكنولوجيات الحديثة ،الاقتصاد الأخضر ،السياحة الرقمية والاقتصاد الأزرق.

ندوة " ايام ستارتاب تيبازة" التي أشرف عليها الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة ،ياسين المهدي وليد ،انطلقت اليوم بمشاركة 450 مشاركا، منهم 15 من المؤسسات التي تحمل علامة مؤسسة ناشئة في مجالات التكنولجيات الحديثة و السياحة الرقمية و الإقتصاد الأخضر و الإقتصاد الأزرق.

في السياق ، أشار الوزير المنتدب لدى الوزير الاول المكلف باقتصاد المعرفة و المؤسسات الناشئة، ياسين المهدي وليد، في تصريح صحفي أن مشاركته غي هذه الندوة تأتي في إطار تشجيع و دعم الابتكار و الشركات الناشئة من خلال الاحتكاك المباشر والاقتراب أكثر من الشباب حاملي المشاريع افتح الآفاق أمامهم للارتقاء بمشاريعهم.

ويرى الوزير أن مثل هذه اللقاءات كفيلة بجذب الشباب نحو عالم الشركات الناشئة. الابتكارات ، خاصة منهم خريجي الجامعات الراغبين في خوض معركة المقاولاتية من خلال السماح لهم بالتعرف على آليات الدعم و المساعدة التي توفرها الدولة في هذا المجال وبالتالي المساهمة في تطوير بيئة أعمال المؤسسات الناشئة في الجزائر.

و تأتي هذه الندوة بمبادرة المبادرة الحاضنة الخاصة "بلو قرين بزنس" بهدف تعزيز ظهـور الشركات الناشئة في الجزائر و تشجيع حاملي المشاريع المبتكرة في المنطقة و كذا طلبة المدارس العليا و الجامعات، بالإضافة إلى معاهد و مراكز التكوين و التعليم المهنيين من أجل ولوج عالم المؤسسات الناشئة، وكذا تبادل الخبرات و التجارب حول عالم المؤسسات الناشئة مع تقديم مقترحات لتحسين بيئة الأعمال في الجزائر.

من جهته، اقترح " أب الإعلام الآلي في الجزائر " الدكتور يوسف منتالشتة مشروع منصة رقمية تضم كل الخبراء و العلماء الجزائريين داخل وخارج الوطن ، تشكل ثاعدة وفضاء كفضاء لتبادل الخبرات و تقديم ابتكاراتهم ومشاريعهم خدمة للوطن.