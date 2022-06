L'ancien ministre, Sid Ahmed Ferroukhi décédé vendredi à l'âge de 55 ans, a été inhumé, samedi après-midi, au cimetière de Guedhia à Rouiba (Alger).

Les obsèques se sont déroulées en présence du Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane, du Directeur de cabinet à la Présidence de la République, Abdelaziz Khellaf et du Conseiller du président de la République chargé des relations extérieures, Abdelhafid Allahoum, de membres du Gouvernement, de responsables de partis politiques, d'organisations nationales, ainsi que de la famille et proches du défunt et des citoyens.

Le dernier poste occupé par le défunt était celui de ministre de la Pêche et des Ressources halieutiques dans le gouvernement de l'ex-Premier ministre Abdelaziz Djerad en 2020.

Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, avait présenté ses condoléances à la famille de l'ancien ministre, priant Dieu Le Tout-Puissant d'accorder Sa Sainte Miséricorde au regretté et de prêter patience et réconfort à sa famille et proches.