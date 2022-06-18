ووري الثرى بعد ظهر اليوم السبت بمقبرة "القدحية" بالرويبة بالجزائر العاصمة، جثمان الوزير الأسبق سيد أحمد فروخي الذي وافته المنية أمس الجمعة عن عمر ناهز ال55 سنة.

وحضر مراسم التشييع كل من الوزير الأول السيد أيمن بن عبد الرحمان، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية، السيد عبد العزيز خلف، وكذا مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالعلاقات الخارجية، السيد عبد الحفيظ علاهم، بالإضافة إلى أعضاء من الحكومة ومسؤولي أحزاب سياسية ومنظمات وطنية و أقاربه و جمع من المواطنين.

للإشارة، كان آخر منصب تقلده الفقيد هو وزير الصيد البحري والموارد الصيدية في حكومة الوزير الأول السابق، عبد العزيز جراد، سنة 2020.

وكان رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، قد قدم تعازيه الخالصة الى عائلة الفقيد، راجيا من المولى عز وجل أن يتغمده برحمته الواسعة وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.