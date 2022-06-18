فاجأ رئيس بلدية الحامة بخنشلة جمال حكار زملاءه المنتخبين ومواطني البلدية بتقديم استقالته لرئيس الدائرة مرجعا سببها إلى مساره المهني ، ليكون ثالث رئيس بلدية بالولاية يستقيل بعد استقالة رئيسي بلديتي قايس وبابار لأسباب شخصية.

تقديم رئيس بلدية الحامة لاستقالته وربطها بمساره المهني دون إعطاء أي توضيحات أخرى قابلها مواطنو بلديتيه وناخبيه بكثير من الأسف لكونهم كانوا يعلقون آمالا عليه لتنمية البلدية التي تملك مؤهلات فلاحية وسياحية كبيرة إخراجها من التخلف، ليربط الرئيس المستقيل سبب رحيله على المجلس الشعبي البلدي بعد مرور 18 شهرا من انتخابه بمساره المهني.

وذهبت مصادر أخرى إلى وجود ضغوطات من قبل منتخبين في المجلس عليه ولم يقوى على مقاومتها.

ويعد رئيس بلدية الحامة ثالث مستقيل من رؤساء البلديات بعد كل من رئيسي بلدية قايس الذي ربط رحيله بأحواله الصحية ،ورئيس بلدية بابار بسبب الضغوطات وعدم قوته على مجابهتها، فيما تبقى بلديتا طامزة وخيران من دون مجلس شعبي بلدي منذ سنتين بسبب الانسداد الحاصل فيهما.