قررت نقابة القضاة والقضاء العدلي وقضاة المحاسبات، الاستمرار في شن الاضراب العام الذي يشل المحاكم التونسية، للأسبوع الثالث على التوالي، احتجاجا على قرار الرئيس قيس سعيد اعفاء 57 قاضيا دون الرجوع الى المجلس الأعلى للقضاء.

وقال رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي، أن الجلسة التي جمعت الهياكل النقابية للقضاة، قرّرت مواصلة الإضراب للأسبوع الثالث على التوالي، بداية من يوم الاثنين المقبل.

وتقرر في نفس السياق، تنظيم تجمع عام للقضاة تحت عنوان يوم الغضب، سيتم تحديد تاريخه ومكان انعقاده في وقت لاحق.

كما قرر القضاة المعفيون وعددهم 57 خوض إضراب عن الطعام احتجاجا على قرار اعفائهم من قبل الرئيس قيس سعيد، فيما قررت الجلسة العامة لتنسيقية الهياكل القضائية دعم ومساندة هذا التحرك.

ودعت تنسيقية الهياكل القضائية، خلال اجتماعها اليوم، القضاة إلى عدم تعويض زملائهم المعفيين في مناصبهم، ورفض العمل ضمن اللجان الفرعية للهيئة المستقلة للانتخابات، وطالبت الرئيس قيس سعيد بالحوار مع الهياكل القضائية للتباحث حول كيفية انهاء هذه الأزمة.