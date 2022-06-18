شهد في حدود منتصف نهار يوم السبت مطار أحمد بن بلة بوهران سيطرة حالة من الاستياء والغضب على عدد من مسافري الخطوط الجوية الجزائرية، وذلك بعد أن تم اشعار مجموعة من هؤلاء بحقيقة اقلاع الطائرة التي كان من المفترض أن نقلهم انطلاقا من المطار المذكور صوب نظيره النسمة "رابح بيطاط" بعنابة بدء من الساعة الواحدة وعشرين دقيقة ظهرا في حدود العاشرة صباحا من نفس اليوم دون سابق انذار.

وكان عدد من المسافرين في قمة الغضب خاصة بعد ان تعذر عليهم العثور على أي مسؤول للحصول على استفسارات بخصوص ما حصل ، فيما اكتفى البعض من المنتسبين إلى الخطوط الجوية الجزائرية بمطار وهران بالتأكيد على إدخال تعديل على موعد سفرية وهران-عنابة ليوم السبت ، ما ترك التساؤلات تحوم حول الاسباب الكامنة من وراء عدم اشعار بقية المسافرين المتخلفين عن الرحلة خاصة بعد سبق لهؤلاء وان قدموا خلال عملية الحجز المعلومات الكفيلة بإشعارهم بأي جديد او طارئ على مستوى الوكالات التي حجزوا اماكنهم على مستواها.

يذكر أن غالبية المسافرين "العالقين" وجدوا أنفسهم مرغمين على "تجديد" الحجز على مستوى رحلات قادمة انطلاقا من وهران صوب عنابة نظير تسديدهم لـ "غرامة" مقدرة بألف دينار عن كل تذكرة واحدة.