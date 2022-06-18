

استمعت، السبت، لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط برئاسة سماعيل قوادرية، رئيس اللجنة، إلى عرض قدمه ممثلي عن الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين.

وحسب بيان للمجلس فإن هذا ياتي في اطار دراسة مشروع الاستثمار في مسته ، حيث ثمن ممثلو الكونفدرالية، خلال هذا اللقاء ما جاء به مشروع هذا القانون خدمة للاقتصاد الوطني وتطويره، مؤكدين أن الإصلاحات مهمة الجميع ولابد من توحيد الصفوف بهدف الدفع بعجلة التنمية وإنجاح مخطط الإنعاش الاقتصادي لرئيس الجمهورية، من أجل بناء اقتصاد قوي ومستدام.

وفي نفس السياق قدم وفد الكونفدرالية رؤيته وانشغالات المتعاملين الاقتصاديين بالأخص حول قانون الاستثمار وإصلاح المنظومة المالية والبنكية، العقار الصناعي، تشجيع الصادرات ومرافقة المصدرين، تمويل المشاريع الاستثمارية ومرافقة البنوك للمستثمرين، قضية الضغط الجبائي، وضرورة إصلاح المنظومة الجبائية والضريبة وكذا مرافقة المستثمرين اصحاب المؤسسات الصغيرة والمصغرة.