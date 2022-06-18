

اشرف الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بإقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة ياسين المهدي وليد على انطلاق ندوة "تيبازة ستارتاب داي"، بالمدرسة الوطنية العليا لتثمين الممتلكات الثقافية وترميمها بتيبازة، رفقة والي الولاية ابو بكر الصديق بوستة ، بحضور رئيس المجلس الشعبي الولائي، أعضاء البرلمان بغرفتيه، أعضاء اللجنة الأمنية، بالإضافة إلى أصحاب المشاريع و المؤسسات الناشئة من داخل و خارج الولاية.

وحسب بيان للوزارة، فإن هذا يأتي في إطار اتفاقية التعاون بين وزارة الصيد البحري وتربية المائيات والوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بإقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، المتعلقة بمرافقة الطلبة وحاملي الشهادات في إنشاء مؤسسات ناشئة في مجال الاقتصاد الازرق، والتي تهدف إنشاء برامج لمرافقة الطلبة، تكوينهم وتشجيعهم على التفكير في تصميم مشاريعهم الخاصة والابتكار وصولا إلى إنشاء مؤسساتهم.

وأضاف انه قد تم إبرام اتفاقية بين مدرسة التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات بشرشال وحاضنة الأعمال "بلوغرين بيزنس".