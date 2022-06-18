احرز المنتخب الجزائري للمبارزة ثلاث ميداليات جديدة (ذهبية، فضية وبرونزية) خلال منافسات اليوم الرابع للبطولة الإفريقية للأكابر (رجال -سيدات)، التي جرت وقائعها اليوم السبت بالدار البيضاء (المغرب).

وتوج بالميدالية الذهبية المنتخب الوطني للسيدات في اختصاص "الحسام"، بعد فوزه في النهائي على تونس بنتيجة

45-27

ويتكون الفريق الوطني من: سوسن بوضياف، زهرة كحلي، كوثر محمد-بلكبير وعبيق بونقاب.

أما الفضية فكانت من نصيب منتخب الذكور في سلاح "الشيش"، اثر خسارته في نهائي الفرق، مام مصر بواقع (45-20).

ويتشكل الفريق الوطني من الثلاثي هروي سليم، مادي يوسف وداني فلاح.

من جهته، اكتفى منتخب السيدات لاختصاص "السيف" بالبرونزية, اثر خسارته في نصف النهائي امام مصر بـ(35- 45), ليعود ويفوز على السنغال في اللقاء الترتيبي بنتيجة (45-43).

ويتكون منتخب السيف من زبوج يسرى, مالك ليا رشا و قهام مروة.

وكانت الجزائر قد حققت امس الجمعة ثلاث ميداليات (1 ذهبية و2 برونزيتين).

وجاءت الذهبية بفضل المبارزة زهرة كحلي على حساب المصرية ندى حافظ (15-10) في منافسة "الحسام".

أما البرونزيتان فكانتا من نصيب يوسف مادي في سلاح "الشيش" وسوسن بوضياف في "الحسام".

وبهذا ترتقع حصيلة الجزائر من الميدالياتالى 6 (ذهبيتان، فضية وثلاث برونزيات).

وتشارك الجزائر في البطولة الإفريقية بالمغرب ب 21 رياضيا (11 سيدات- 10 ذكور) في الاختصاصات الثلاث: سيف، شيش والحسام.

وعقب المنافسة القارية، يدخل "الخضر" مباشرة في تربص بالقرية المتوسطية بوهران تحسبا للمشاركة في الألعاب البحر المتوسط.