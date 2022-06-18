



أعلنت مصالح الحماية المدنية بولاية تيبازة عن سيطرتها واخمادها لحريق غابة سيدي جابر ببواسماعيل في تيبازة

بعد ساعات من تدخلها. واعلنت خليةالإعلام والإتصال بذات المديرية منذ قليل أن فرقها المتدخلة أخمدت الحريق بعد تدخلها على الساعة 13 سا و20 د ممثلة في الوحدة الثانوية للحماية المدنية لبوسماعيل مدعمة بوحدة القليعة و الدواودة ، من أجل إخماد حريق غابة سيدي جابر بمحاذاة الطريق السريع بلدية ودائرة بوسماعيل.

وأضافت "تم إخماد الحريق والسيطرة عليه، ومنع انتشاره الى السكنات المجاورة و باقي الغابة.

وتم تمثلت الإسعافات المتدخلة في 03 شاحنات إطفاء ، 02 ضباط، 01 صف ضباط، 07 أعوان.

ب. سليم